Coronavirus: vomito e diarrea campanelli d’allarme, “sintomi da non sottovalutare”

“Il 10% dei pazienti ha manifestazioni digestive come vomito e diarrea all’esordio di malattia, ed in alcuni casi questi sintomi fanno da campanello d’allarme del Covid-19, e perciò non devono essere sottovalutati“: è quanto emerge da una ricerca in via di pubblicazione, anticipato dalla dottoressa Elisabetta Buscarini, presidente della Federazione italiana delle società malattie dell’apparato digerente e dirigente dell’ospedale di Crema. “Il nostro team ha dedicato anche molta attenzione alle manifestazioni sull’apparato digerente del Covid. Negli esami endoscopici che abbiamo effettuato in pazienti che avevano presentato emorragia digestiva abbiamo dimostrato la presenza di lesioni molto caratteristiche“.

Affrontare l’epidemia di una malattia sconosciuta per Buscarini “è stata quindi una sfida molto interessante ed insieme tanto impegnativa. In questo momento di estrema difficoltà dalle persone sono venuti fuori, anche inaspettatamente, grande coraggio e abnegazione, oltre a una grande dose di equilibrio“.