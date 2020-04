Coronavirus, WMO: la pandemia sta “riducendo l’inquinamento, scarso effetto sul clima”

Il Mondo è in lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus: l’industria è ferma, così come le auto e gli aerei. E’ stato registrato un drastico calo delle emissioni inquinanti ma, a livello climatico, la pandemia avrà “scarso effetto“, secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (World Meteorological Organization – WMO).

Secondo Lars Peter Riishojgaard, direttore dell’Ufficio del sistema Terra, è probabile che il calo sia “effimero“, poiché le emissioni di CO2 torneranno al loro livello pre-pandemico quando si tornerà alla normalità: “Si è scritto molto su cosa significhi per il clima, per le emissioni di gas serra e per il riscaldamento globale a lungo termine. La risposta è che probabilmente ha effetti molto limitati. A breve termine, le emissioni di CO2 diminuiranno, poiché le auto rimangono nei garage, gli aerei sono fermi sulle piste degli aeroporti. Ma pensiamo che l’impatto sarà di breve durata. Ci aspettiamo che, non appena la pandemia sarà finita, il mondo tornerà al lavoro e così facendo le emissioni di CO2 ricominceranno, forse allo stesso livello“.