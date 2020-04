Coronavirus: a Wuhan 500 persone curate col plasma dei pazienti guariti

Le autorità cinesi hanno reso noto che oltre 500 contagiati da Coronavirus sono stati curati a Wuhan con plasma raccolto dai pazienti guariti.

Wang Lan, responsabile del Wuhan Blood Center, ha reso noto che il centro ha finora raccolto quasi 380.000 millilitri di plasma da 1.101 persone guarite per assistere i pazienti ancora in cura.

Le sacche di plasma sono state inviate a 13 ospedali scelti per accogliere i pazienti positivi.

Il plasma elaborato da quello raccolto dai pazienti guariti contiene anticorpi protettivi contro il nuovo Coronavirus.