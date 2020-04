Coronavirus, Zaia: “Ho sempre detto di aprire dopo il parere degli scienziati”

“Non so se si riferisse a me: ho sempre detto che si apre dopo il parere delle comunità scientifiche”. Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia rispondendo ad una domanda relativa alle parole del premier Giuseppe Conte sul fatto che in questa fase non sia possibile “soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche regioni”.

“Non so nulla di aperture regionalizzate. Se si facessero vorrebbe dire che cade il principio fondante del comitato scientifico nazionale”.