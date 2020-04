Coronavirus, Zaia: “Prima si vota meglio è, rischioso in autunno”

“I governatori dicono che prima si vota meglio è. Spero che il Capo dello Stato insieme al Governo valutino l’opportunità di una sessione ‘estiva’ da fine giugno“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa chiedendo di anticipare le elezioni regionali e amministrative. “In questo momento la finestra prevista va dal 15 ottobre al 15 dicembre. Secondo me è rischiosissimo, i modelli ci parlano di un ritorno del virus. Si rischia che saltino le elezioni. E una proroga di sei mesi penso non sia corretta nei confronti dei cittadini“.