Coronavirus, Zaia: il Veneto “pronto anche prima del 4 maggio, dipende dal governo”

“La tendenza positiva si va a confermare e ci fa ben sperare per la ripartenza, e noi stiamo lavorando alacremente per questo: oggi avremo il tavolo di confronto con le parti sociali per programmare la messa in sicurezza delle imprese per l’avvio della fase 2“: lo ha affermato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel consueto punto stampa giornaliero. “Sembra ci possa essere anche una ‘pre fase 2’ prima del 4 maggio, noi siamo pronti“. “Premesso che la decisione spetta al governo che dovrà emanare il nuovo Dpcm per l’apertura. Se dipendesse da me io aprirei tutto, con gradualità e responsabilità. Ed in ogni caso l’apertura graduale ma dovrà essere per tutti, per non creare figli e figliastri“.