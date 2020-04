La direttrice dello zoo di Neumuenster, nel nord della Germania , ha annunciato poche ore fa che la struttura ucciderà gli animali che ospita a causa della crisi finanziaria provocata dal lockdown che vieta l’ingresso dei visitatori. “Abbiamo già stilato una lista degli animali da uccidere” con l’obiettivo di darli in pasto agli altri, ha dichiarato al quotidiano Die Welt Verena Kaspari . Si tratterebbe i una soluzione estrema, “spiacevole“, comunque non sufficiente a risolvere i problemi finanziari dello zoo. Foche e pinguini mangiano grandi quantità di pesce ogni giorno, ha sottolineato Kaspari . “Se necessario, preferisco uccidere gli animali che farli morire di fame” ha detto.

Coronavirus, zoo in crisi uccidono gli animali: “non abbiamo più soldi per nutrirli, se non li ammazziamo moriranno di fame”

