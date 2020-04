Coronavirus, i canali di Venezia si svuotano per il lockdown: la laguna deserta dallo spazio [FOTO]

Nel frattempo, il blocco ha portato ad un repentino declino dell’inquinamento atmosferico in tutta Europa – particolarmente a Roma e, nell’Italia Settentrionale, in Pianura Padana.

Informazioni sulle ‘Sentinelle’ di Copernicus

Le ‘Sentinelle’Copernicus sono una flotta di satelliti dedicati di proprietà dell’UE, progettati per fornire un patrimonio di dati e immagini che sono fondamentali per il programma ambientale Copernicus dell’Unione Europea. La Commissione Europea guida e coordina questo programma, per migliorare la gestione dell’ambiente, salvaguardando la vita di tutti i giorni. L’ESA è incaricata della componente spaziale, responsabile per lo sviluppo della famiglia dei satelliti Copernicus Sentinel per conto dell’Unione Europea e della garanzia del flusso di dati per i servizi Copernicus, mentre le operazioni dei satelliti Copernicus Sentinel sono affidate ad ESA ed EUMETSAT.