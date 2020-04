Coronavirus: arrestato calciatore per violazione del blocco

Il calciatore serbo Aleksandar Prijovic, attualmente nella squadra saudita Al Ittihad, è stato arrestato a Belgrado per violazione delle regole locali sul blocco degli assembramenti e della circolazione. L’attaccante, che vanta 13 presenze nella nazionale serba, era in un ristorante con altri amici: un gruppo di quasi venti persone che ha dunque violato il divieto di riunione di oltre 5 persone. Lo stesso ristorante, ha sottolineato la polizia serba, non avrebbe dovuto essere aperto al pubblico ma solo per le consegne di piatti pronti da consumare a casa.