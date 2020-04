Crolla ponte in Toscana: il viadotto sul Fiume Magra non esiste più, coinvolti mezzi in transito [FOTO LIVE]

Sul ponte al momento del crollo c’era il furgone di un corriere, ‘adagiatosi’ fortunatamente senza particolari danni mentre il viadotto veniva giù. Il conducente è in buone condizioni. Secondo alcune testimonianze, potrebbe essere coinvolto anche un secondo mezzo .

È crollato il ponte sul Fiume Magra che dalla località Bettola porta ad Albiano, in Toscana . I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 10.25 ad Aulla (Massa Carrara) per il crollo del ponte sulla Sp70 che collega la provinciale alla Sp62. Nei mesi scorsi una crepa aveva fatto scattare alcuni controlli da parte delle autorità e ora è accaduto il disastro. Il crollo ha provocato anche un forte boato, avvertito dalla popolazione locale. Sul posto ci sono Carabinieri e forze dell’ordine. Due le squadre dei vigili del fuoco al lavoro, allertato anche il nucleo Usar.

