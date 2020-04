Prosegue la ‘maledizione’ dei Kennedy: dispersa in mare la nipote di Bob insieme alla figlioletta

La ‘maledizione’ dei Kennedy continua a colpire. Un nuovo dramma ha colpito la famiglia. Una nipote di Robert Kennedy, la 40enne Maeve Kennedy Townsend McKean, risulta dispersa in mare insieme al figlioletto Gideon, 8 anni. Lo ha reso noto il governatore del Maryland, Larry Hogan, secondo quanto riferiscono i media americani. Madre e figlio sono dispersi da ieri pomeriggio, dopo essere saliti su una canoa nella baia di Chesapeake per recuperare una pallone finito in mare. L’imbarcazione è stata trovata vuota dopo che i due erano stati visti in difficoltà nelle acque agitate della baia. Da ieri sono in corso ricerche per ritrovare i dispersi. Maeve McKean è il direttore esecutivo della Global Health Initiative della Georgetown University. Sua madre Kathleen Kennedy Townsend è stata vice governatore del Maryland ed è la figlia maggiore di Robert Kennedy, l’ex ministro della giustizia assassinato nel giugno 1968 mentre correva per le primarie.