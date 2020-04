Domani la Superluna più spettacolare del 2020: sarà più grande e più luminosa del solito

Conto alla rovescia per la Superluna più spettacolare del 2020. L’appuntamento è per domani, martedì 7 aprile, quando la Luna piena sarà più vicina del solito, apparira’ un po’ piu’ grande (oltre il 7%) e piu’ luminosa (del 15%). E’ la terza superluna, dopo quelle dei due mesi precedenti, ma sara’ ancora piu’ “super” perche’ sara’ ancora piu’ vicina. La notte tra il 7 e l’8 aprile il nostro satellite raggiungera’ la fase di Luna Piena in prossimita’ della minima distanza dalla Terra (perigeo), che tocchera’ alle 20:10 del 7 aprile, quando si trovera’ a 356.908 chilometri da noi, contro una distanza media di poco piu’ di 384.000 chilometri. Mai per tutto il 2020, avremo una Luna piena piu’ vicina, piu’ grande e piu’ luminosa di cosi’.

Quando la Luna piena si trova al perigeo, si parla di Superluna, che in realtà non è un termine scientifico. In astronomia, infatti, si parla semplicemente di Luna piena al perigeo. In un momento complesso come quello che il mondo sta vivendo a causa della pandemia di coronavirus, il cielo arriva in soccorso per offrirci un po’ di intrattenimento con le sue meraviglie. Sara’ inoltre un’occasione preziosa per scoprire la bellezza del cielo notturno, dal balcone o dalla finestra di casa.

Cos’è la Superluna?

Se la Luna percorresse un’orbita perfettamente circolare attorno alla Terra, la sua distanza dal nostro pianeta sarebbe costante, come anche il diametro apparente della Luna. Dato che però la Luna percorre un’orbita ellittica, ne consegue che non si troverà sempre alla stessa distanza dalla Terra, ma ad una distanza variabile tra un valore minimo (perigeo) a circa 356.410 km, ed un valore massimo (apogeo) a circa 406.740 km. All’apogeo la Luna apparirà leggermente più piccola rispetto a quando si trova al perigeo. La differenza tra i punti di massimo e minimo è di circa 50.000 chilometri, abbastanza per farla apparire in media del 14% più grande e del 30% più luminosa al perigeo. Si tratta di un normale fenomeno dovuto al fatto che la Luna si trova alla minima distanza dalla Terra, un fenomeno ciclico e non raro ma comunque suggestivo.

La Superluna e la definizione di Richard Nolle

Il termine Superluna, coniato da Richard Nolle (astrologo), indica dal punto di vista scientifico semplicemente il perigeo lunare. Nolle ha definito la Superluna un “novilunio o plenilunio che si verifica quando la Luna si trova al o vicino (entro il 90% del) punto di minima distanza dalla Terra in una data orbita,” (cioè a 361.836 km di distanza) sicché, in base a questa definizione, si verificano tra 4 e 6 Superlune ogni anno in media.