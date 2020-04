Domenica delle Palme 2020, gli auguri ai tempi del Coronavirus: le migliori IMMAGINI, GIF, VIDEO, FRASI e CITAZIONI

Oggi, 5 Aprile 2020, è la Domenica delle Palme: si ricorda l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, avvenuto a cavallo di un asino, mentre la folla ne osannava il nome, agitando rametti di palma e d’ulivo.

Per celebrare questo giorno proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), video, frasi, citazioni e proverbi (di seguito) per fare gli auguri di “Buona Domenica delle Palme“, in un tempo in cui, in Italia (e nel Mondo) l’emergenza Coronavirus ci tiene lontani ma ci fa sentire più vicini agli affetti.

Auguri di “Buona Domenica delle Palme”: le frasi

Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme!

Impariamo ad accogliere anche noi Gesù, che seduto su un asino ci ha insegnato che non serve molto per dimostrare il proprio valore: l’amore verso il prossimo è il dono più grande che possiamo fare agli altri! Buona Domenica delle Palme! Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme!

Che la Pace del Signore infonda gioia e amore nella tua casa: felice Domenica delle Palme e una Santa Pasqua a tutta la tua famiglia!

La pace e la concordia regnerà, quando ognuno di noi troverà la pace in se stesso! Buone Palme!

Tanti auguri per la Domenica delle Palme da parte mia e della mia famiglia, con l’augurio che questo ramoscello di ulivo porti la pace e la serenità nella tua casa.

Suonano le campane e le colombe bianche volano in cielo: Buone Palme a te e alla tua famiglia!

Che questo giorno di festa ci aiuti a trovare la pace dentro di noi, per costruire pace intorno a noi! Ti auguro una buona Domenica delle Palme!

Colgo l’occasione per augurare a te e alla tua famiglia una buona domenica delle Palme con l’augurio che Gesù possa sempre proteggervi!

Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e ai tuoi cari! Buona Domenica delle Palme!

Oggi è una giornata di festa e ti auguro di trascorrerla con la gioia nel cuore! Buona Domenica delle Palme!

Una serena e felice Domenica delle Palme a te e a tutti i tuoi cari: un abbraccio forte!

Il ramoscello di ulivo è il simbolo della pace: ecco un ramoscello virtuale anche per te, perché ci sia sempre pace e gioia nel tuo cuore! Buona Domenica delle Palme!

Auguri di “Buona Domenica delle Palme”: i proverbi

La domenica dell’olivo tutti gli uccelli hanno il nido, e la merla furbarella l’ha per aria e l’ha per terra, ma il colombo sciagurato non l’ha ancora cominciato

L’olivo benedetto, vuol trovar pulito e netto

La domenica dell’olivo, ogni uccello fa il suo nido

La palma benedetta, buone novelle aspetta

Palma molle, Pasqua asciutta; Palma asciutta, Pasqua moll e

Quando si bagnano le palme, si bagnano anche l’ova

Se non piove il dì delle Palme, pioverà il dì di Pasqua

Auguri di “Buona Domenica delle Palme”: le citazioni