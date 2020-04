Utilizza un drone per chiedere ad un ragazza di uscire, la storia diventa virale: l’amore ai tempi del Coronavirus [FOTO e VIDEO]

Ai tempi del coronavirus, l’interazione sociale è stata annullata dalle misure di quarantena imposte per tentare di fermare la diffusione della malattia. Poiché uscire di casa è rischioso per la salute, gli strumenti digitali e il cellulare hanno sostituito il buon vecchio “faccia a faccia”, permettendoci di incontrare e stare in contatto con le persone attraverso gli schermi dei nostri dispositivi.

Da newyorkese responsabile, il fotografo Jeremy Cohen, che vive a Brooklyn, era rinchiuso nel suo appartamento rispettando il lockdown. Ma quando ha visto una ragazza ballare sulla terrazza, ha tirato fuori il Romeo che c’è in lui, utilizzando il balcone e la tecnologia per attirare la sua attenzione. Cohen ha visto per la prima volta la ragazza quando stava scattando delle foto alla gente sui balconi per lavoro. “Non era la prima volta che vedevo qualcuno ballare in terrazza. Lei continuava a ballare e io ero semplicemente attratto dalla sua energia”, afferma Cohen. Nei video che ha condiviso sui suoi canali social e che hanno dato vita ad una vera e propria serie, Cohen ha raccontato tutta l’evoluzione della storia.

Quando l’ha vista ballare, Cohen l’ha salutata dal suo balcone con la mano e la ragazza ha ricambiato il saluto. È bastata questa interazione per far capire al fotografo che doveva trovare un modo per comunicare con lei. Allora ha fissato con il nastro adesivo il suo numero di telefono ad un drone e l’ha inviato alla ragazza. “Flirtare è normalmente arduo per me, ma poiché ora sono in quarantena nel mio appartamento da una settimana, desideravo un po’ di interazione sociale”, ha detto Cohen nel video.

Dopo un’ora, ha ricevuto un messaggio dalla ragazza. Nella seconda “storia” che ha postato sui social, Cohen e la ragazza misteriosa sono “andati a cena insieme”, ma ognuno dalle sue terrazze. Cohen ha svelato che la coinquilina della ragazza l’ha aiutato a preparare una tavola romantica, dalla quale lei ha potuto videochiamarlo. Cohen ha pagato la cena attraverso un servizio di pagamento mobile. Infine, ha chiesto a Tori Cignarella, questo il nome della ragazza, un vero appuntamento, presentandosi dentro una bolla di plastica per fare una passeggiata “fianco a fianco”.

Anche se non è sicuro di come andrà la relazione, intende incontrarla sul serio una volta che l’epidemia sarà finita. “Se non funzionerà, che è una possibilità, sono sicuro che saremo vicini in qualche modo. Abbiamo avuto questa esperienza pazzesca insieme”, dice Cohen. Ecco l’amore ai tempi del coronavirus.