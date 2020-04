Ebola: sviluppato un vaccino potenzialmente ‘universale’

Verso un vaccino universale contro tutti i ceppi di virus Ebola pericolosi per l’uomo. E’ la prospettiva che arriva da un lavoro condotto presso il Cincinnati Children’s Hospital Medical Center e pubblicato sul Journal of Virology. Gli esperti hanno creato un vaccino ‘bivalente’, che contiene gli antigeni sia del virus Ebola Zaire, sia del virus Ebola del Sudan e che, testato su modelli animali di infezione, induce una risposta immunitaria duratura nel tempo ed efficace non solo contro i due ceppi per cui è stato sviluppato, ma contro tutti e 4 i ceppi di virus attualmente esistenti.

I dati preliminari preclinici mostrano che questo vaccino ‘universale’ è potenzialmente efficace al pari di altri vaccini attualmente in fase di sperimentazione clinica, ma che offrono una copertura immunitaria solo verso uno dei ceppi virali esistenti.