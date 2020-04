Un’anziana signora è stata multata dopo essere andata a fare la spesa ben undici volte in un giorno. La polizia locale di Grado ha deciso di emettere una contravvenzione di 280 euro dopo che la donna era stata notata dai vigili nell’arco della stessa giornata in strada, dove era uscita per fare piccoli acquisti alimentari. Dopo averla incontrata un paio di volte l’avevano ammonita invitandola a restare a casa. All’undicesima volta hanno deciso di sanzionarla.