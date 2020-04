Facciamolo strano: una coppia su tre desidera vivere delle fantasie di coppia trasgressive, ecco quali

Una coppia su tre vorrebbe migliorare la complicità tra partners e sogna di vivere un’esperienza trasgressiva. È uno dei dati più interessanti venuti fuori da un sondaggio condotto dal sito fantasiedicoppia.it.

Il 37% degli intervistati (distribuiti in egual numero tra donne e uomini) vorrebbe vivere un’esperienza particolare. Quale? I desideri non hanno limiti, ogni coppia ha la sua fantasia. Fare giochi di ruolo, essere spiati, veri e propri triangoli tra le lenzuola, osservare la propria metà mentre fa sesso con un’altra persona, uomo o donna che sia, pratiche estreme come il bondage. Questi sono solo alcuni dei sogni erotici più gettonati.

Ma da dove sgorgano queste voglie? Molte coppie (il 21%) accusa monotonia, quasi una persone su tre (il 27%) non si sente compresa dal partner, mentre solo il 15% dichiara di vivere bene il rapporto. Insomma, in linea generale sembra proprio che sia la routine a essere la nemica numero uno di una relazione, tendenza a cui le coppie vorrebbero reagire facendo evolvere il rapporto a partire dalle lenzuola: il 52% pensa che le fantasie erotiche siano un’esperienza stupenda da vivere. Il condizionale, però, è d’obbligo. Sì, perché se il desiderio di esperienze particolarmente piccanti è forte, ancora più grande è la paura di metterle in pratica.

– Il 40% delle coppie non riesce a parlare serenamente delle proprie fantasie, a causa di vergogna o timore del giudizio;

– il 30% vorrebbe vivere una fantasia ma sa che il proprio partner non lo accetterebbe mai;

– il 18% teme le conseguenze sul rapporto.

Fantasie di Coppia è stato fondato nel 2019 dal gigolò professionista Kris, uno dei massimi esponenti italiani come accompagnatore specializzato in coppie, e si pone come punto di riferimento in Italia per tutte le coppie che desiderano evolvere il proprio rapporto. Offre l’opportunità di intraprendere un percorso di terapia che aiuta i partner a vivere le fantasie senza averne paura.

“Il sondaggio non vuole avere valore scientifico” spiega Kris “Il campione è sostanzioso poiché al questionario hanno risposto centinaia di coppie. Indica un trend molto importante: le coppie sono spesso vittime della monotonia, vorrebbero espandere l’esperienza della propria vita di coppia e vivere avventure e situazioni considerate fuori norma dalle convenzioni sociali. Non si tratta solo di esperienze sessuali, alla base della fantasia c’è il bisogno di migliorare l’intero rapporto, il coinvolgimento e l’intimità con il partner, scongiurare l’evasione di coppia. Insomma sentirsi liberi di vivere la coppia come una grande giostra piena di valori e di scoperte e non come una gabbia sociale irrigidita da regole, pregiudizi e convenzioni”.

“Eppure le coppie hanno paura – spiega Kris -. Di cosa? I valori interni a ciascun individuo, il timore di non essere capiti dal partner, le pressioni della società fanno da ostacoli. Tante coppie hanno paura di scavalcarli, e intanto si perdono esperienze che arricchirebbero e rafforzerebbero la relazione, sprofondano dentro la monotonia e lentamente perdono fiducia nella propria relazione, o danno origine a tradimenti”. “Il progetto Fantasie di Coppia si consolida in un libro omonimo: Fantasie di Coppia – Come Viverle ed Essere Felici, primo libro in Italia che aiuta le coppie a vivere le fantasie che desiderano vivere. Scaricato da più di 1000 coppie nelle sole prime due settimane di lancio, questo libro è stato creato dopo aver incontrato, nella mia professione di gigolò, oltre 150 coppie e svolto un master professionale in coaching di coppia. Oggi desidero aiutare i partner a capire che la trasgressione, il proibito, le regole, sono solo costruzioni sociali. Nella coppia c’è un mondo da scoprire. Viverlo vuol dire stare bene con se stessi, nel rapporto e con il mondo che ci circonda”.