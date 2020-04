Fibromi: Aifa ritira un noto farmaco [NOME e DETTAGLI]

L’Aifa ha reso noto di aver disposto il divieto di vendita in Italia del medicinale Esmya (ulipristal acetato) utilizzato nel trattamento pre-operatorio dei sintomi da moderati a gravi di fibromi uterini in donne adulte in età riproduttiva, oggetto a febbraio 2018 di un allarme dell’Ema dopo che aveva ricevuto diverse segnalazioni di danni epatici nelle donne che si erano sottoposte alla terapia. E ieri, 2 aprile, è arrivato il provvedimento dell’Aifa che ha vietato la vendita di Esmya in tutte le confezioni, della ditta Gedeon Richter Italia.