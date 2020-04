Finistère tra coste e paesaggi rocciosi: il dipartimento francese nell’ovest della Bretagna dallo spazio [FOTO]

La Bretagna è una importante regione culturale nel nord-ovest della Francia. Precedentemente un Regno, poi un Ducato, la Bretagna fu annessa alla Francia nel 1532. Oggi la Bretagna è divisa in quattro dipartimenti: Ille-et-Vilaine ad est, Morbihan a sud, Côtes d’Armor a nord e Finistère ad ovest. La Bretagna vanta oltre 1.000 km di costa – con una vasta gamma di spiagge e di paesaggi rocciosi e costieri che ne fanno una destinazione turistica popolare.

I campi ricoprono la campagna francese e dominano questa immagine acquisita il 27 settembre 2018. La Bretagna è una delle principali regioni francesi per la produzione di ortaggi, nota per i suoi carciofi, per i cavolfiori, le carote e le patate. In effetti, la Francia è una delle nazioni più importanti dell’Unione Europa nel settore agricolo ed ospita circa un terzo di tutti i terreni agricoli dell’UE.

La città di Brest è visibile sulla sinistra dell’immagine, adagiata lungo la baia riparata, vicino all’estremità occidentale della penisola. Con una popolazione di circa 150.000 abitanti, Brest è la più grande città nel dipartimento del Finistère. La città portuale ebbe un ruolo importante nella storia della Francia in quanto fu una base navale chiave durante la II Guerra Mondiale.

Appena ad ovest di Brest si trova Pointe de Corsen, anche noto come il punto più occidentale della Francia continentale. Il nome Finistère deriva dal latino ‘Finis Terræ’, che vuol dire ‘fine della terra’.

Ushant, o Ouessant in francese, e le isole Iroise si trovano a circa 30 km dalla costa francese e sono visibili a sinistra nell’immagine.

La missione Copernicus Sentinel-2 è disegnata per fornire immagini che possono essere utilizzate per distinguere tra differenti tipi di coltivazioni, nonché per fornire dati su numerosi indici di vegetazione, come ad esempio l’area del fogliame, il contenuto di acqua e di clorofilla nelle foglie – tutti elementi essenziali per monitorare accuratamente la crescita delle piante.