E’ allarme per frammenti di vetro nella salsa di pomodoro: l’avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo in data 20 aprile 2020 di un provvedimento del 4 marzo per il ritiro di un prodotto dagli scaffali dei supermercati. Si tratta del ‘Pomodoro Datterino – Salsa Pronta’, marchio Iper, rpdootto da Bottega di Sicilia S.r.l. Lo stabilimento del produttore si trova a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il lotto di produzione incriminato è il n° D304/19, con le date di scadenza o termine minimo di conservazione del 31/10/22 ed il 31/12/22. Il motivo del richiamo è dovuto dalla possibile presenza di vetro. La salsa è venduta in bottiglie dal contenuto di 330 grammi. Chi avesse già acquistato il prodotto indicato non deve consumare, ma può recarsi al negozio e chiederne la sostituzione o il rimborso.