Fuga di gas ed esplosione a Cagliari: un ferito grave

Incidente questa mattina a Cagliari: si è verificata un’esplosione in un’abitazione in piazza delle Muse.

A causa delle deflagrazione il proprietario, che si trovava sul balcone, è stato sbalzato fuori dall’edificio, cadendo dal terzo piano, ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu.

L’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas, forse da una bombola.

Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale: oltre a fratture, avrebbe riportato anche ustioni.