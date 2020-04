Giornata della Terra 2020, ONU: “La pandemia non faccia dimenticare l’emergenza ambiente”

Nonostante le gravi conseguenze della pandemia da coronavirus, è importante non dimenticare la grave minaccia ambientale che il mondo sta affrontando: lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in occasione della Giornata della Terra.

“Il bilancio della diffusione del virus e’ immediato e terribile, ma la crisi deve essere anche un campanello d’allarme, per spingere l’umanita’ a compiere le scelte giuste per il futuro“.

“Celebriamo il 50° anniversario della Giornata della Terra, mentre incombe la profonda crisi ambientale del nostro pianeta. La biodiversita’ e’ un forte calo, le perturbazioni climatiche sono vicine al punto di non ritorno e le conseguenze potrebbero essere gravissime se non interveniamo al piu’ presto con decisione per proteggere il nostro pianeta dalla minaccia del coronavirus, certamente, ma anche e soprattutto da quella rappresentata dai cambiamenti climatici“.

“Lavoro e imprese devono puntare a una transizione piu’ pulita e piu’ ‘green’, il denaro dei contribuenti deve essere investito in iniziative per la sostenibilita’, che guardino al futuro e non al passato. I combustibili fossili non devono ricevere sovvenzioni governative. Dobbiamo lavorare insieme“.