Giornata della Terra: dal clima alla deforestazione, i satelliti aiutano prendere il polso del pianeta

“Oggi ricorre il 50° anniversario della Giornata della Terra. Per i satelliti che osservano la Terra, ogni giorno è la Giornata della Terra. Mentre le notizie su COVID-19 dominano i titoli dei giornali, e molti di noi attuano il distanziamento sociale, rimane comunque la necessità di agire sui cambiamenti climatici – ed i satelliti sono fondamentali per fornire elementi chiave per questo problema globale”, si legge sul sito dell’ESA .

“Celebrata per la prima volta nel 1970, la Giornata della Terra ha scatenato un’ondata internazionale di azioni. Nel 2016 le Nazioni Unite scelsero proprio questo giorno – il 22 aprile – in quanto giorno in cui l’Accordo di Parigi, primo accordo universale giuridicamente vincolante sul clima a livello mondiale, fu siglato. Riconosciuto come Giornata Internazionale della Madre Terra dalle Nazioni Unite, oggi riflette un giorno dedicato a comprendere lo stato di salute del nostro pianeta – per proteggerlo per le future generazioni che verranno.

L’evidenza scientifica del cambiamento climatico globale è inconfutabile. Le organizzazioni internazionali, come il Gruppo Intergovernativo di esperti sul Cambiamento Climatico, hanno messo in guardia sulle conseguenze di un riscaldamento globale – che influenza le risorse di acqua dolce, la produzione alimentare globale, il livello del mare e provoca una aumento di eventi climatici estremi.

Per affrontare i cambiamenti climatici, scienziati e governi hanno bisogno di dati affidabili al fine di comprendere come il nostro pianeta sta cambiando. Per più di 30 anni, i satelliti di osservazione della Terra hanno raccolto dati preziosi per rispondere alle sfide del nostro mondo”, si legge ancora.

“I satelliti forniscono prove inequivocabili dei cambiamenti in atto sulla Terra e forniscono un quadro generale, raccogliendo serie di dati sul lungo termine, per comprenderne gli effetti. L’ESA ed i suoi partner hanno di recente tracciato il rapido scioglimento dei ghiacci in Groenlandia e in Antartide, scoperto insoliti buchi dell’ozono, mappato incendi boschivi dallo spazio e monitorato l’inquinamento atmosferico.

Con quattro missioni Sentinel del programma ambientale europeo EU Copernicus, e quattro missioni Earth Explorer in orbita, i satelliti coprono una vasta gamma di settori, come la copertura dello spessore del ghiaccio, la deforestazione, l’umidità del suolo, il livello del mare e la temperatura della supercificie dell’oceano, come anche altre variabili climatiche essenziali.

Le osservazioni forniscono una copertura globale, passando sopra la stessa regione regolarmente e fornendo una buona comprensione dello stato di salute e del comportamento del nostro pianeta – e di come sia influenzato dai cambiamenti climatici. Attraverso l’Iniziativa ESA sul Cambiamento Climatico – CCI, Climate Change Initiative -, insiemi di dati sul lungo termine relativi ai fattori chiave del cambiamento climatico vengono sistematicamente generati, e conservati.

Il Direttore ESA dei Programmi di Osservazione della Terra, Joseph Aschbacher, commenta: “L’osservazione della Terra ha cambiato il modo in cui comprendiamo il profondo impatto che abbiamo sull’ambiente. Grazie a queste sofisticate missioni, abbiamo un’abbondanza di dati che ci consentono di prendere il polso del nostro pianeta”.

“L’ESA è pronta a consegnare i fatti concreti necessari per affrontare e concentrarsi su importanti questioni ambientali. Per noi è importante prenderci del tempo oggi – Giornata della Terra – per apprezzare la bellezza del nostro pianeta e saperne di più sull’impatto che abbiamo sul nostro clima che cambia”.