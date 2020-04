Gli animali NON diffondono il Coronavirus: tutti i casi positivi confermati sono stati infettati dagli umani

Ieri sera, abbiamo assistito ad un nuovo episodio di informazione, se non cattiva quanto meno opinabile. Una nota virologa ha sostenuto in tv che: “Una sorpresa potrebbe essere che questo virus passi agli animali. I gatti hanno recettori simili a quelli che il coronavirus va a ricercare”. E ancora: “Ad oggi gli animali sono stati infettati da persone, ma non posso escludere che possa verificarsi il contrario da qui a un anno”. Questa sua personalissima teoria è stata snocciolata senza menzionare studi scientifici o prove. La stessa virologa, peraltro, non è nuova a simili esternazioni poichè, qualche giorno fa, aveva rilasciato dichiarazioni confuse sulla possibilità di un’emergenza sanitaria tra animali, poi chiarite.

Ma la laurea in medicina o in veterinaria, la specializzazione in virologia, il master in infettivologia, non sono titoli che garantiscono di per sè le competenze necessarie a diffondere il “Verbo” sanitario. In questo difficile momento, in cui noi tutti ci abbeveriamo alla fonte delle ultime notizie per placare la sete di informazione e di certezze, ogni scienziato degno di questo nome dovrebbe assumere un comportamento serio e responsabile. Dovrebbe parlare senza lasciare spazio ad allarmismi e interpretazioni.

Come si dice: “le parole sono importanti”. Specialmente se ci si rivolge a distanza ad un’ampia ed eterogenea platea e quando possibili fraintendimenti potrebbero mettere a repentaglio la vita di tanti animali, innocenti e indifesi. E’ anche importante non rilasciare dichiarazioni a singhiozzo, poichè tra un chiarimento e l’altro, tra una smentita e l’altra, potrebbe accadere l’irreparabile ai loro danni. L’abbandono degli animali domestici ad es. o il letale bagnetto con la candeggina per scongiurare il rischio contaminazione, come è già accaduto in Lombardia o le percosse e l’assassinio dei randagi in strada.

Se è vero che, secondo l’ISS, Istituto Superiore di Sanità “le conoscenze sul virus SARS-Co-2 sono in rapida evoluzione” e, dunque, quanto divulgato dagli organi ufficiali “è da considerarsi ad interim”, è anche vero che esistono ad oggi specifiche linee guida.

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati dall’ISS il 3 aprile: “Non esiste alcuna evidenza che gli animali giochino un ruolo nella diffusione di SARS-coV-2 che riconosce, invece, nel contagio interumano la via principale di trasmissione. Tuttavia, poichè la sorveglianza veterinaria e gli studi sperimentali suggeriscono che gli animali siano, occasionalmente, suscettibili a SARS-CoV-2, è importante proteggere gli animali di pazienti affetti da COVID-19, limitando la loro esposizione”. E ancora: “Al 2 aprile 2020, a fronte di 800 mila casi confermati nel mondo di COVID-19 nell’uomo, sono solamente 4 i casi documentati di positività da SARS-Cov-2 negli animali da compagnia: due cani e un gatto ad Hong Kong e un gatto in Belgio. In tutti i casi, all’origine dell’infezione negli animali, vi sarebbe la malattia dei loro proprietari, tutti affetti da COVID-19 … Vivendo in ambienti a forte circolazione virale a causa della malattia dei loro proprietari, non è inatteso che anche gli animali possano, occasionalmente, contrarre l’infezione. Ma, nei casi osservati, gli animali sono stati incolpevoli vittime”. Nel frattempo, aggiungiamo che sono risultati positivi al virus una tigre malese e qualche altro esemplare di tigre e leone ospiti dello zoo di New York, infettati da un impiegato della struttura. Vittime, quindi, e non “untori”.

Sempre il 3 aprile, l’AMVI Associazione Medici Veterinari Italiani ha confermato che è in corso uno studio per “dimostrare quel che si sa: che Covid-19 per l’uomo è una pandemia, mentre per cani e gatti è trascurabile”. Infatti. “La situazione attuale vede certamente decine di migliaia di animali che sono a contatto con persone positive al Covid-19, ma il fatto che le notizie sugli animali contaminati siano del tutto trascurabili fa pensare che i quattrozampe non siano un problema, che non giochino un ruolo importante”.

Dunque, ad oggi la posizione della scienza ufficiale sembra chiara: gli animali non sono contagiosi per l’uomo. Gli animali non trasmettono il Coronavirus.

Come ben sa chiunque chi li apprezzi, forse potrebbero trasmetterci qualcos’altro: lealtà, sconfinata capacità di amare, gratitudine per sempre. Ma sarà molto difficile, poichè il genere umano è immune da secoli a questi malanni.