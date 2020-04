“Houston, abbiamo un problema”: 50 anni fa il lancio dell’Apollo 13, la missione sulla Luna che rischiò di finire in tragedia

50 anni fa diveniva celebre la frase “Houston, abbiamo un problema”. Mezzo secolo fa, infatti, veniva lanciata Apollo 13, quella che avrebbe dovuto essere la terza missione a sbarcare sulla Luna dopo Apollo 11 e Apollo 12. L’allunaggio tuttavia non fu mai realizzato a causa di un’esplosione nel modulo di comando. Fortunatamente tutti e tre gli astronauti dell’equipaggio riuscirono a tornare sani e salvi a terra, evitando una tragedia.

Erano le 14,13 (ora locale) dell’11 aprile del 1970 quando dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida veniva lanciata l’Apollo 13. Il razzo, ‘Saturn V’, era composto da un modulo centrale chiamato Odyssey e un modulo lunare chiamato Aquarius. A bordo vi erano tre astronauti: il comandante James (Jim) Lovell Jr., il comandante del modulo centrale, il pilota John Swigert Jr. e il pilota del modulo lunare Fred Haise Jr. Dopo 55 ore dal lancio della missione, a 322mila chilometri dalla Terra, uno dei quattro serbatoi di ossigeno del modulo di comando e servizio esplose a causa di una scintilla. In quell’occasione, Swigert pronunciò la fatidica frase.

L’esplosione costrinse i tre astronauti a trasferirsi nel modulo lunare Aquarius. Il lander quindi da mezzo per atterrare sulla Luna diventa nave d’emergenza per il ritorno, anche se predisposto per ospitare due persone per due giorni, ma la necessita’ lo porta ad avere tre persone per quattro giorni. Durante l’operazione di ritorno verso la Terra si opto’ per un passaggio attorno alla Luna del modulo in modo da ridurre al minimo lo spreco di energie della navicella. La traiettoria di rientro porto’ il gruppo alla massima distanza raggiunta da un uomo dalla Terra, 400mila km, ma non senza svariate operazioni di emergenza. Alle 13.07 del 17 aprile 1970 l’Apollo 13 atterro’ nelle acque dell’Oceano Pacifico, portando incredibilmente in salvo tutti e tre i membri dell’equipaggio.

Il fallimento della missione si rivelò comunque un successo per il salvataggio degli astronauti e la frase “Ok, Houston, we’ve had a problem here” (“Ok, Houston, abbiamo avuto un problema qui”, frase originale) divenne anche emblema della capacita’ del programma di affrontare crisi imprevedibili sfruttando le capacita’ umane. Infatti, la frase “Houston, we have a problem” è una citazione errata, una creazione hollywoodiana che deriva dal film del 1995 Apollo 13 diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks e Kevin Bacon.