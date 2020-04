Hubble celebra 30 anni: il telescopio spaziale NASA/ESA riporta affascinanti scoperte da ben tre decenni

Unisciti a noi venerdì 24 aprile per una conversazione in diretta streaming con gli esperti Hubble di tutto il mondo, per celebrare il 30° anniversario dell’iconico osservatorio.

Il 24 aprile 2020, il telescopio spaziale NASA/ESA Hubble celebra 30 anni di scoperte scientifiche che hanno rivoluzionato quasi tutte le aree dell’attuale ricerca astronomica, dalla scienza planetaria alla cosmologia, e le sue innumerevoli immagini, che sono indubbiamemente superbe.

Durante la discussione dal vivo, gli ospiti rifletteranno sull’impatto di Hubble sulla loro carriera professionale, sullo sviluppo dell’astronomia come disciplina e sulla percezione pubblica del nostro Universo.

Guardate la diretta su ESA Web TV: https://esawebtv.esa.int/

Le conversazioni avranno luogo venerdì 24 aprile secondo il seguente programma:

30imo anniversario di Hubble

16:30–17:00 – Italiano

con Marco Chiaberge, Guido De Marchi e Antonella Nota

17:15–17:45 – Francese

con Nor Pirzkal e Paule Sonnentrucker

18:00–18:30 – Tedesco

con Eva Grebel, Markus Kissler-Patig e Peter Zeidler

18:45–19:15 – Spagnolo

con Bruno Merin, Eva Villaver e Aida Wofford

19:30–20:00 – Inglese

con Bethan James, Linda Smith e Laura Watkins

Tutti gli orari in ora italiana (CEST)