Il fenomeno della “Lupa” nello Stretto di Messina: nebbia sulla costa di Reggio Calabria mentre in Aspromonte è già estate [FOTO e DATI]

E’ arrivata la Lupa, la nebbia da advezione provocata dallo scorrimento di masse d’aria molto calde sul mare ancora freddo dopo l’inverno. Le temperature, infatti, stamattina sono molto più elevate in montagna che sulle coste, soprattutto sul versante jonico dove in alcuni tratti costieri la visibilità è ridottissima. E, come possiamo osservare nelle foto a corredo dell’articolo, anche l’Aeroporto dello Stretto, a Reggio Calabria, la nebbia avvolge le piste momentaneamente chiuse per l’emergenza Coronavirus.

Alle ore 12:30, questa è la situazione in provincia di Reggio Calabria:

Capo Spartivento +15°C

Scilla +19°C

Reggio Calabria +19°C

Gambarie d’Aspromonte +22°C (1.300 mt slm)

(1.300 mt slm) Sant’Alessio in Aspromonte +23°C (580 mt slm)

(580 mt slm) Santa Cristina d’Aspromonte +25°C (513 mt slm)

(513 mt slm) Cittanova +25°C (400 mt slm)

(400 mt slm) Platì +26°C (300 mt slm)

La Lupa è un fenomeno molto raro che sta determinando un’atmosfera molto insolita sulle coste reggine, dove la nebbia è un evento meteorologico davvero rarissimo