Grave incendio in un impianto rifiuti a Montebello Vicentino, si alza una nera colonna di fumo: “Chiudete tutto” [FOTO]

Un grosso incendio è divampato intorno alle 19:30 in un impianto di gestione rifiuti in comune di Montebello Vicentino. Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Sul posto, per le operazioni di spegnimento sono presenti i tecnici di Arpav e i Vigili del Fuoco, intervenuti con 6 mezzi. “In arrivo supporto di rinforzo anche dalla provincia di Verona con altri mezzi.” Fa sapere l’assessore Bottacin. “Sono in contatto con il Sindaco, i Vigili del Fuoco, Arpav e Carabinieri.”

Il consiglio dell’amministrazione comunale è quello di chiudere immediatamente porte e finestre, non raccogliere nulla dall’orto e lasciare libera la zona. Analoghi inviti sono arrivati anche dai sindaci dei Comuni limitrofi.