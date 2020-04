Scoppia incendio in una palazzina: famiglie evacuate dai Vigili del Fuoco, alcuni intossicati a Piacenza

Questo pomeriggio è divampato un incendio in una palazzina del centro storico di Piacenza. Il denso fumo nero, scaturito dall’incendio di un motorino nell’atrio del palazzo antico, ha invaso completamente le scale e gli appartamenti. Mentre la gente alla finestra chiedeva aiuto, sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno evacuato tutti grazie all’autoscala. Qualcuno e’ rimasto leggermente intossicato ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche mezzi del 118 e le volanti della polizia per le indagini. Non si esclude che l’incendio possa essere doloso.