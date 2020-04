Enorme incendio in Slovenia: visibile anche da Trieste, da ore si tenta di spegnere le fiamme [FOTOGALLERY]

Un vasto incendio è divampato questa mattina in un bosco, nella zona tra Kastelec e Petrinja, nei pressi di Capodistria, in Slovenia. Sul posto i Vigili del Fuoco sono impegnati da ore nel tentativo di spegnere le fiamme. Sono arrivati rinforzi anche dai Comuni vicini, vista l’entità dell’incendio che ha coinvolto circa 20 ettari di terreno. La strada attorno alla zona interessata dell’incendio è stata chiusa in via cautelativa. Nella gallery fotografica in alto, a corredo dell’articolo, due foto una scattata da Trieste, da dove il fumo è ben visibile, e l’altra da Muggia. A far paura, ancora, sono le forti raffiche di vento che stanno interessando la zona e che rischiano di ampliare ancora di più la zona lambita dalle fiamme.