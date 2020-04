Incidente in Indonesia: travolti da una frana in miniera, 9 morti

Incidente in una miniera d’oro illegale a Sumatra: almeno 9 persone sono morte dopo essere state travolte da una frana ieri a South Solok.

Lo smottamento ha travolto un gruppo di 12 persone intente a scavare alla ricerca di oro in una miniera abbandonata.

“Otto uomini e una donna sono entrati per scavare e sono stati sepolti da una frana. Stamattina abbiamo prelevato i loro corpi“, ha riferito il portavoce del distretto, Firdaus Firman. L’allarme è stato dato da altre tre persone che erano rimaste di guardia davanti alla miniera. Le vittime erano tutti contadini locali che scavavano senza attrezzatura adeguata.