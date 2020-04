Kim Jong-Un è morto? Il mistero si infittisce, ma spunta una foto eloquente

Continua il mistero su Kim Jong-un, scomparso dalla vita pubblica dall’11 aprile. Quello è stato l’ultimo giorno in cui i media di Stato hanno parlato delle attività del leader nordcoreano, che aveva presieduto un incontro del politburo del partito. Da allora, il silenzio. Ne sono derivate voci su problemi di salute, malattie e addirittura la morte. Mai smentita negli ultimi giorni.- E mentre le ipotesi continuano a circolare, un treno che apparterrebbe a Kim è stato fotografato dai satelliti in un suo complesso di Wonsan, sulla costa orientale. Le immagini sono state scattate da 38 North, sito web specializzato sulla Corea del Nord. Non danno informazioni sullo stato di salute del leader ma confermerebbero quanto afferma Seul, cioé che Kim non sarebbe a Pyongyang.

Pochi minuti fa, intanto, una televisione di Hong Kong ha mandato in onda alcune immagini in cui si vede il dittatore morto, appoggiato ad un cuscino, con gli occhi chiusi e coperto da un lenzuolo rosso. Kim Jong-un ha 36 anni e ha già avuto gravi problemi di salute dovute all’obesità (pesa oltre 130kg) e al fumo. E’ diabetico e iperteso, e nel 2014 era già sparito per un mese e mezzo tra settembre e ottobre per una “spiacevole condizione fisica“: in precedenza egli era stato visto zoppicare e quando è tornato ad apparire in pubblico, era costretto ad utilizzare un bastone da passeggio per mantenersi in piedi.