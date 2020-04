La mattanza dei cinghiali dell’Insugherata, mentre Roma combatte il Coronavirus

Tempo di virus, tempo di casa? Per molti, ma non per tutti. Secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa tra Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Roma Capitale e approvato lo scorso settembre dalla Giunta Capitolina, per la gestione del cinghiale è tempo di blitz.

La sera del 15 aprile, infatti, è partito l’attacco alle porte della riserva naturale dell’Insugherata, a Roma in zona Cassia.

Con i tiratori scelti della polizia locale, armati di proiettili narcotizzanti, un grande furgone per il trasporto degli animali e il dispiegamento delle forze dell’ordine anti- assembramento.

Alcuni residenti, che hanno osservato la scena dalle case di Via Italo Panattoni (la strada che affaccia sull’ingresso del parco), affermano di aver visto caricare sul furgone esemplari di cinghiali adulti. Sembra poi che sia stato ucciso sul posto, molto probabilmente per errore, un cinghiale anziano: il più mansueto e pacifico, secondo quanto raccontato da chi lo aveva visto sgambettare in zona nei giorni precedenti.

Al momento sembra che nel parco sia rimasta solo qualche cinghialessa, sfuggita alla cattura, e gruppi di cuccioli spaventati e soli, giacchè poco prima che l’azione iniziasse sono stati allontanati dalle loro mamme. Come risulta dalle immagini girate la mattina del 16 aprile.

Le perplessità sulla bontà dell’operazione sono numerose. In primo luogo, non si può fare a meno di notare che la mattanza è stata compiuta nel momento meno opportuno, ovvero nel periodo dell’allattamento dei cuccioli, ora rimasti “orfani” e con un’emergenza sanitaria in corso, senza precedenti. Si poteva attendere, per es., la fine dello svezzamento dei piccoli ed utilizzare in altri luoghi, esposti a ben altri rischi, sia le risorse economiche stanziate (le cifre di cui si parla, 100.00 euro a operazione, di cui 30.000 per la giornata del 15, sono da confermare), che il personale pubblico messo a disposizione.

Poi, lascia basiti il fatto che non siano state tentate tutte le soluzioni alternative a disposizione, ovvero: il trasferimento dei cinghiali in strutture protette e controllate, la loro sterilizzazione, un’idonea recinzione del parco per evitare sconfinamenti nel centro urbano. Ed anche: l’adeguata raccolta dei rifiuti, che notoriamente, se lasciati in strada, attirano gli animali in cerca di cibo e la corretta educazione dei cittadini, che incautamente li sfamano a ridosso delle loro abitazioni.

Le autorità competenti hanno comunicato che si è trattato di un’emergenza, di un intervento a tutela della pubblica sicurezza. Spiegando che il fenomeno del sovraffollamento degli ungulati è di due tipi: da una parte quello delle riserve, dall’altra quello dei centri urbani. Nel caso dei cinghiali di Roma, dunque, dopo i proiettili narcotizzanti, si si procederà alla loro soppressione, ad esclusiva tutela dei cittadini.

Ovviamente volontari e associazioni animaliste non approvano affatto i metodi adottati da Regione e Comune per risolvere il problema.

Problema che non riguarda solo la riserva naturale dell’Insugherata. Simili emergenze potrebbero verificarsi in Toscana (come sta già accadendo), in Calabria, in Sicilia, in Campania. Ovunque sul territorio nazionale.

Che dire, infine, dei tenerissimi cuccioli che si aggirano in queste ore nel parco, probabilmente piangendo e tremando, mentre cercano la loro mamma? Viviamo in un tempo difficile, confuso, che adombra il futuro con paure e sospetti. Non sarebbe fantastico se almeno per loro giungesse il lieto fine? Perchè non proviamo a batterci per un mondo migliore, in cui i cinghiali adulti fanno ritorno a casa dalle loro creature? Un mondo in cui l’uomo è carezzevole amico e non spregiudicato aguzzino.