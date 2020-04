“La salute prima di ogni altra cosa”: mai come ora ci siamo accorti che non è solo un modo di dire [FOTOGALLERY]

La salute viene prima di tutto, ci hanno insegnato i nostri nonni. E mai come ora ci siamo resi conto di quanto sia vera questa affermazione. Una persona sana e in salute può tutto, volendo, ma quando tutto questo viene a mancare ci si sente impotenti, di fronte al mondo e di fronte a se stessi. Il nuovo Coronavirus e l’epidemia da Covid-19 che ne è conseguita ci hanno messi di fronte alle nostre debolezze, ai nostri limiti, alla nostra vulnerabilità. La salute, dunque, è il bene primario per eccellenza e riscoprirlo, anche se in maniera così dura e violenta, non può che farci riflettere su tutto questo e non può che indurci ad una conclusione: avevano ragione i nostri nonni, “prima la salute“.