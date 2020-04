Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 24 aprile: settimana prevalente nuvolosa con piogge

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteo dell’Aeronautica militare.

Lunedì 20/04/20,

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse e locali nevicate sui rilievi alpini occidentali, oltre i 2000 metri.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge o rovesci diffusi.

Temperature: minime in aumento su Toscana, Umbria, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche e sulla Sicilia, in diminuzione su aree costiere di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo settentrionale, stazionarie altrove; massime in diminuzione su tutto il paese, marcate in pianura padana e sulle regioni adriatiche centrali.

Mercoledì 22/04/20: cielo ancora molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali sparsi al nord, e diffusi al centro-sud.

Giovedì 23/04/20 e venerdì 24/04/20. Giovedì: ancora estesa nuvolosità medio-alta al nord, in diradamento dal pomeriggio; marcato maltempo al centro-sud, con rovesci o temporali diffusi, in attenuazione serale sulle regioni centrali. Nella mattinata di venerdì ancora molte nubi sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con rovesci o temporali diffusi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.