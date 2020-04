Allarme listeria nel pesce confezionato, scatta il richiamo: chi ha già acquistato non deve consumare, ma riconsegnare in negozio

Un avviso importante per i consumatori è stato pubblicato sul sito web dei negozi NaturaSì. Si tratta del richiamo di Aringa Dolce Affumicata NATURAQUA, lotto numero 500103, con data di scadenza indicata in 15.04.2020, prodotto da Friultrota di Pighin srl, Via Aonedis, 10 – 33038 San Daniele del Friuli (UD).

Il motivo del richiamo è indicato in “possibile rischio microbiologico emerso da analisi di autocontrollo interno”, dovuta a tracce di listeria monocytogenes riscontrata nel prodotto. Nell’avviso si invitano “tutti gli acquirenti che hanno in casa il prodotto a NON consumarlo ed a restituirlo al proprio negoziante che provvederà a rimborsarlo ed a chiarire eventuali dubbi”.