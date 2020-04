Maltempo Emilia Romagna, l’assessore all’agricoltura: “Oggi chiederà al Ministero gli indennizzi”

“In queste settimane il meteo ha danneggiato pesantemente l’agricoltura, in particolare la frutta, soprattutto in Romagna. Oggi manderemo al ministero una richiesta di deroga alla legge 102 che prevede indennizzi e sostegni economici a coloro che hanno subito avversità atmosferiche”. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Alessio Mammi, in diretta Facebook e su Lepida Tv, nello spazio dedicato alle domande dei cittadini.

“Lo chiederemo – spiega – perché le temperature sono scese in maniera drastica in un periodo dell’anno dove di solito non accade. Il problema riguarda migliaia e migliaia di imprese che, a seguito della crisi determinata dal Coronavirus, dei problemi della cimice asiatica degli scorsi anni e ora delle gelate, rischiano di vedere compromessa la propria attività in maniera molto seria quindi hanno bisogno del sostegno delle istituzioni”.

“Ne ho parlato con il ministro all’Agricoltura, Teresa Bellanova – conclude -, oggi manderemo al ministero questa richiesta di deroga e di sostegno di indennizzo e poi bisognerà continuare a lavorare e ci sarà il nostro impegno, come Regione, per stare al fianco di questi imprenditori”.