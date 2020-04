Maltempo in Valtellina: frana per piogge, chiusa la provinciale in Valmalenco

A causa delle copiose piogge cadute nelle ultime si è verificata una frana, in territorio comunale di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), e l’amministrazione provinciale di Sondrio ha disposto la chiusura al traffico della strada provinciale numero 15, la cui carreggiata è stata interessata dallo smottamento. Prima della riapertura sarà necessario il sopralluogo dei geologi sul versante della montagna e l’intervento degli addetti per la rimozione di massi ancora instabili. La località di Chiesa in Valmalenco resta, comunque, perfettamente raggiungibile da percorsi alternativi.