Maltempo: in Lombardia 28,5 milioni per 131 interventi

E’ di 28,5 milioni lo stanziamento che servirà a 131 interventi per rimediare ai danni del maltempo che si è abbattuto sulle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Pavia, Sondrio e Varese i tra il 29 e il 30 ottobre del 2018 .

Si tratta di una seconda tranche (che riguarda 84 Comuni) dopo i 36 milioni stanziati nel 2019 per cui, ha spiegato l’assessore alla Protezione civile della Lombardia Pietro Foroni “abbiamo immediatamente attivato gli Enti attuatori degli interventi” in modo che possano partire al più presto con i cantieri o con la “rendicontazione e recupero del finanziamento per quelli già realizzati a proprie spese”. Ottantuno interventi sono di riduzione del rischio, 50 interventi di somma urgenza.