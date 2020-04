Maltempo, Coldiretti Molise: “Le piogge sono utili alle colture”

“Le piogge che nelle ultime ore stanno cadendo sul territorio regionale sono sicuramente utili a tutte le colture in campo, dopo un inverno che ricorderemo fra i più secchi degli ultimi decenni”. Così, interpellato dall’ANSA, il direttore regionale della Coldiretti Molise, Aniello Ascolese. “Le precipitazioni sono importantissime, sia per ripristinare le scorte d’acqua nei fiumi e negli invasi sia per le varie colture che fino ad oggi hanno sofferto per la siccità. Infatti, in varie zone del Basso Molise – ricorda Ascolese – gli agricoltori sono già dovuti intervenire con irrigazione di soccorso. L’acqua è dunque indispensabile oggi più che mai, visto che la sua mancanza può mettere a rischio interi raccolti, indispensabili al Paese, in un momento storico di riduzione degli scambi commerciali per effetto dell’emergenza Coronavirus”.