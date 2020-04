Maltempo, neve in Campania: l’Anas interviene per la percorribilità delle strade

Uomini e mezzi dell’Anas sono stati impegnati la scorsa notte per garantire la percorribilità dei tratti stradali interessati dalle abbondanti nevicate delle ultime ore nelle aree interne della Campania. In particolare, le precipitazioni nevose hanno interessato le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, dove l’intervento di Anas ha permesso di garantire la transitabilità di tutte le arterie viarie.

Nel dettaglio, la neve è stata abbondante lungo le statali 87 “Sannitica”, 212 “della Val Fortore” e 212/Var “Variante di Pietrelcina”, in provincia di Benevento, lungo la Ss 166 “degli Alburni”, in provincia di Salerno e lungo le Ss 7 “Appia/Ofantina”, Ss 691 “Fondo Valle Sele”, 265 “Valle Isclero” e 90 e 90/bis “delle Puglie”, tra le province di Caserta ed Avellino.

Proprio in corrispondenza della strada statale 90, in località Ariano Irpino (Avellino), intorno alle ore 3 di questa notte, facendo seguito ad una richiesta giunta da parte delle forze dell’ordine, per consentire l’uscita di un’autoambulanza per il trasferimento di un bambino da un nosocomio ad un altro, Anas ha provveduto ad effettuare un intervento di sgombro neve dal piano viabile lungo un tratto di strada comunale, scortando gli operatori sanitari lungo l’intero percorso.