Maltempo, torna l’inverno tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia: neve fin quasi sulle coste, bora a 100km/h

Con la veloce ondata di freddo che sta colpendo l’Italia in queste ore, è tornata la neve in collina in Friuli Venezia Giulia e nella vicina Slovenia. Imbiancato il fondovalle del Carso e rovesci sull’Isontino, a Capodistria e fin sulla costa. Imbiancata anche la Bassa Friulana tra San Giorgio e Cervignano, dove esiste la possibilità di brevi gelate. Le temperature sono state troppo alte per consentire fenomeni simili in altre città friulane. Basta citare i +9°C a Trieste, +11°C a Tarvisio, +15°C a Forni di Sopra. Ha soffiato forte anche la Bora. Le raffiche si sono spinte fino a 100km/h sul Triestino; punte fino a 90km/h a Lignano Sabbiadoro.