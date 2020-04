Maltempo: nevica in Basilicata, imbiancati anche i Sassi di Matera [FOTO]

Nevica in Basilicata oggi 1° Aprile 2020: diversi centimetri di manto bianco si sono accumulati la scorsa notte in quasi tutta la regione.

Questa mattina sono imbiancati anche i Sassi di Matera.

La circolazione, anche in conseguenza delle restrizioni per contenere il coronavirus, è regolare su tutte le principali strade della regione e non si registrano particolari disagi.