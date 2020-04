Maltempo, a Trieste raffiche di Bora di oltre 100km/h: rami, alberi e infissi pericolanti

Forte vento a Trieste oggi con raffiche di Bora che questa mattina, verso le 10, hanno raggiunto la velocita’ massima di 104km/h. Secondo le previsioni dell’Osmer Arpa, domani il vento in Friuli Venezia Giulia tendera’ a diminuire, con Bora moderata in pianura, piu’ sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. A causa dell’ondata di maltempo sono stati una decina gli interventi portati a termine da ieri dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste per la messa in sicurezza di alberi e rami, infissi pericolanti e coperture.