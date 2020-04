Maltempo, vento a 96 km/h nell’Alessandrino: cadono piante

Vento forte in buona parte della provincia di Alessandria. Alle 18, la raffica più forte è stata registrata a Capanne di Cosola – in Alta Val Borbera, al confine con la Liguria – con oltre 96 chilometri orari; quasi 72 a Sardigliano, tra Tortonese e Novese; 67 a Bric Berton, nell’Acquese. Valori elevati anche in pianura con oltre 56 chilometri a Basaluzzo e quasi 55 nella frazione alessandrina di Lobbi. Interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per piante pericolanti o cadute, nel sobborgo di Spinetta Marengo (Alessandria), Acqui e Tortona.