Un vento forte sta soffiando dal tardo pomeriggio di oggi su Pavia e buona parte delle provincia. Le raffiche hanno anche provocato la caduta di alcuni alberi e numerosi rami spezzati. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in diversi casi per piante cadute anche lungo le strade, senza nessuna conseguenza per gli automobilisti. Gli interventi stanno proseguendo anche in serata. Al momento non si segnalano incidenti o strade interrotte.