Sicilia in festa per la Super-Nonna di Piazza Armerina: Maria Oliva compie oggi 111 anni [FOTO]

Grande festa oggi in Sicilia, seppur a distanza a causa del Coronavirus, per il compleanno di Maria Oliva, ultracentenaria di Piazza Armerina nata il 16 Aprile 1909, esattamente 111 anni fa. E’ la donna più anziana della Sicilia e la seconda donna più anziana d’Italia dopo Ermina Bianchini di Bra, che il 23 aprile, la prossima settimana, compirà 112 anni.

Maria Oliva è nata a Piazza Armerina ed era bambina quando è sopravvissuta all’influenza Spagnola, che ha colpito la Sicilia quando la Super-Nonna aveva appena 10 anni.

“Un secolo, un decennio più un anno… Eccoci qui, puntuali come ogni anno, cara bisnonna, tantissimi auguri per il traguardo raggiunto. Oggi spegni 111 candeline, mamma mia che meraviglioso traguardo, quanti ricordi, quanti avvenimenti, quanti cambiamenti, quante felicità e quante tristezze… Sei un libro aperto ricco di particolari, Tu sei storia proprio quella scritta su un libro, chi meglio di te può dire cosa fu la monarchia in Italia, la prima guerra mondiale, il bienno rosso, la spagnola, la dittatura, il fascismo, la seconda guerra mondiale, il referendum storico d’Italia tra Repubblica e Monarchia, il primo governo, la prima Repubblica, la Costituzione più bella del mondo, il boom economico, l’arrivo della tecnologia, la stretta di mano con il Papa quel meraviglioso 16 settembre, e chi doveva dirlo di trovarti anche ai tempi del Coronavirus…”

Con questo bellissimo messaggio, il pronipote Danny Catalano ha voluto augurare a nonna Maria un bellissimo pensiero.