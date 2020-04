Le mascherine e gli occhiali, un binomio disastroso: ecco le tecniche per evitare di far appannare le lenti

Le mascherine stanno diventando obbligatorie in molte regioni italiane e conviverci nella cosiddetta fase 2, ovvero quella in cui molte attività riprenderanno e ognuno di noi dovrà seguire le regole in maniera ferrea, sarà un dovere per tutti noi. Ma chi indossa gli occhiali potrebbe trovarsi di fronte ad un vero e proprio problema: come fare con le lenti che si appannano? E poi: è meglio appoggiare gli occhiali sulla mascherina o appoggiarli sul naso e tenere la mascherina un po’ più giù?

Già nel 2011 due ricercatori avevano trovato altrettante soluzioni a questi dilemmi. Innanzitutto risulta utile pulire gli occhiali con acqua e sapone prima di indossare la mascherina, e poi far asciugare le lenti all’aria o tamponarle delicatamente con un panno. Lo scopo è quello di creare una sorta di strato protettivo di sapone che manterrà le lenti trasparenti ma impedirà che si appannino per almeno un paio d’ore. Il sapone, di fatto, riduce la tensione dell’acqua e ostacola la formazione di goccioline, causa dell’appannamento. A questo scopo, tra l’altro, esistono anche degli appositi spray anti appannamento, creati ad hoc.

Il dipartimento di polizia di Tokyo, invece, suggerisce un’altra tecnica per evitare l’appannamento degli occhiali, molto più pratica e veloce rispetto alla prima: basta piegare il lembo superiore della mascherina verso l’interno per impedire all’aria di salire verso gli occhi. L’importante è non rischiare che la mascherina si abbassi troppo piegandola. Per ovviare a questo sarà sufficiente aggiungere una striscia di tessuto, o al massimo un fazzoletto di carta), proprio nel punto in cui la mascherina appoggia sul naso, appena sotto gli occhi.

Infine ci sono alcuni modelli di mascherine rigide che si adattano alla forma del naso, ma sono tra i più difficili da trovare. Chi cuce le mascherine in casa, a questo scopo, può inserire un fil di ferro nel lembo superiore in maniera tale da farlo risultare piegato, mantenendo così la forma del naso.