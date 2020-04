Meteo Aprile, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: anticiclone e temperature oltre la media anche la prossima settimana

Stiamo vivendo una settimana caratterizzata dalla pressione di una forte dorsale sull’Europa, che sta determinando temperature molto alte per il periodo, con punte di +27°C in Francia. In Italia, splenderà il sole e farà caldo per tutta la settimana. Queste condizioni dovrebbero persistere anche durante la prossima settimana. La tendenza del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 13 aprile al 10 maggio.

13 – 19 Aprile 2020

La prima settimana sarà caratterizzata da un campo di alta pressione sul Mediterraneo, salvo il passaggio di un veloce transiente nella prima parte della settimana. I valori pluviometrici risulteranno così sotto media su tutto il Paese, ad eccezione delle aree tirreniche centrali dove i valori rimarranno in linea con la media climatologica. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno al di sopra delle medie previste per il periodo ovunque.

20 – 26 Aprile 2020

Nell’ultima decade del mese si mantiene un regime anticiclonico sull’Europa centrosettentrionale, con parziale interessamento del Centro-Nord italiano. Le precipitazioni tenderanno a rientrare in linea con le medie stagionali, salvo sulle Isole Maggiori dove si osserva un segnale con valori sopra media. Temperature ancora al di sopra delle medie stagionali su tutto il Paese.

27 Aprile – 03 Maggio 2020

Nella terza settimana i valori pluviometrici ed il campo termico risultano prevalentemente nella norma. Da segnalare solamente temperature ancora superiori al periodo di riferimento al Nord e sulle regioni centrali peninsulari.

04 – 10 Maggio 2020

Nessun sostanziale cambiamento nell’ultima settimana con i valori pluviometrici e termici che nel complesso si attestano in linea con le medie del periodo.