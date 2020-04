Meteo Aprile, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: dalla prossima settimana torna un robusto anticiclone sull’Italia

Dopo un mese di marzo che ha riservato non poche sorprese in termini di irruzioni fredde con neve e maltempo in Italia da nord a sud, con il mese di Aprile, l’anticiclone si riprende quella scena che ha dominato in lungo e in largo durante l’inverno. Dalla prossima settimana, tornano condizioni di stabilità e aumento delle temperature. Ecco le previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 6 aprile al 3 maggio.

06 – 12 Aprile 2020

La prima settimana è caratterizzata dalla presenza di una robusta area anticiclonica che interesserà gran parte del continente europeo, determinando condizioni stabili sul nostro Paese. Ne deriveranno con buona probabilità precipitazioni al di sotto della norma climatologica un po’ ovunque; il quadro termico manterrà valori al di sopra delle medie sulle regioni settentrionali, risultando invece in linea al Centro-Sud.

13 – 19 Aprile 2020

Nella seconda settimana si attenua solo parzialmente l’anomalia positiva di quella precedente. Conseguentemente i valori precipitativi saranno nelle medie del periodo al Centro-Nord ed ancora al di sotto di esse al Meridione; temperature che si confermano oltre i range climatologici tipici.

20 – 26 Aprile 2020

Per la fine del mese si affievolisce ulteriormente il regime anticiclonico, specie al Centro-Sud. Le precipitazioni tuttavia permarranno comunque in linea con i valori climatologi del periodo un po’ ovunque; quadro termico invece ancora al di sopra delle medie stagionali al Nord e nei valori tipici sul resto del Paese.

27 Aprile – 03 Maggio 2020

Nella quarta settimana il modello climatologico mostra un nuovo ma debole segnale di aumento della pressione sul settore peninsulare, accompagnato da regimi precipitativi tipici del periodo; le temperature saranno nuovamente al di sopra delle medie attese su tutto il territorio.